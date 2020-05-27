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Эксперты предупреждают об активности клещей

Эксперты предупреждают об активности клещей

Марина Коханкова 956 0
Чешский гидрометеорологический институт прогнозирует значительную активность клещей в ближайшие дни. В прошлом году в Чехии клещевым энцефалитом заразились 774 человека, что является самым высоким показателем за последние восемь лет.
Эксперты предупреждают об активности клещей

В этом году уже зафиксировано 38 случаев, сообщает Государственный институт здравоохранения (SZÚ). Врачи советуют использовать репелленты и не посещать лиственные и смешанные леса вне дорог с твердым покрытием.

«Есть два решающих фактора, которые влияют на активность клещей: температура и влажность. Решающее значение имеет достижение нижнего предела температуры воздуха в +10...+12 градусов Цельсия. Кроме того, чем выше влажность, тем выше активность клещей», — говорит Ян Эрхарт из Биологического центра Академии наук Чешской Республики.

Для заражения клещевым энцефалитом достаточно, чтобы инфицированный клещ находился на теле два часа. Основные симптомы болезни — высокая температура, усталость, головные или мышечные боли. Передача болезни Лайма (боррелиоз) происходит только после длительного периода укуса зараженным клещом. В этом году SZÚ зарегистрировало в общей сложности 499 случаев заражения боррелиозом (в прошлом году их было 618).

При болезни Лайма в течение трех недель после укуса клеща на месте укуса образуется красное пятно, которое постепенно увеличивается и обычно бледнеет посередине. Другими симптомами могут быть усталость, температура, головная боль, боль в мышцах и суставах. Заболевание лечится антибиотиками.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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