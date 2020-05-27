Чехия пока не готова принять российских туристов

Чехия ослабляет коронавирусные ограничения на въезд в страну для путешественников из ряда стран, однако для россиян въезд по-прежнему запрещен из-за плохой эпидемиологической обстановки.

Об этом заявила руководитель российского представительства Национального туристического управления Чешской Республики Алена Кудилкова, выступая на онлайн-конференции «О туризме после пандемии covid-19», организованной АТОР и АНТОР.

Алена Кудилкова напомнила, что с 17 мая в Чехии завершился режим чрезвычайного положения, объявленный властями 12 марта из-за коронавируса, а 25 мая начался заключительный этап снятия ограничений. В частности, было отменено постоянное ношение защитных масок на улице, но в общественных местах и транспорте масочный режим пока сохранился. Открываются театры, кинотеатры, гостиницы. Размещаться в отелях на первых порах разрешено только по одному человеку в номере.

Также МИД республики ведет переговоры с коллегами из ряда близлежащих стран о взаимном допуске граждан без каких-либо ограничений. Со вторника, 26 мая, в Чехии открыты все пункты пересечения границ с Германией и Австрией. С 15 июня Чехия намерена открыть границы для путешественников из Австрии и Словакии, с 1 июля въезд планируется разрешить туристам из Хорватии и Греции. Что касается России, то сроки открытия границ пока не определены и будут зависеть от эпидемиологического статуса.

Сроки открытия консульств и визовых центров Чехии в России пока тоже неизвестны. Вероятно, это произойдет к середине июня.

Алена Кудилкова напомнила, что при въезде в Чешскую Республику сейчас необходимо предъявлять отрицательный тест на covid-19, полученный не позднее чем за 4 дня до въезда в страну, либо проходить 14-дневный карантин.

Источник: atorus.ru