Интервалы между поездами пражского метро сократятся с 1 июня

С понедельника, 1 июня, поезда метро чешской столицы станут ходить чаще. Также с 4 июня трамваи №№8 и 20 снова будут ходить по вечерам, между 22:30 и 0:30.

Как сообщает Транспортное предприятие Праги (DPP), в утренний час-пик интервалы на «зеленой» линии А сократятся на 45 секунд, а на линиях В и С («желтая» и «красная») – на 20 секунд. В вечерний час-пик перерывы между поездами на линиях А и В уменьшатся на полминуты, на линии С – на 10 секунда.

Таким образом, по утрам интервалы составят 180 секунд на линии А, 160 секунд на линии В и 130 секунд на линии С, а по вечерам – 210, 180 и 155 секунд соответственно.

В остальное время на всех ветках пражского метро поезда будут ходить каждые пять минут, в выходные и по праздникам – 7,5 минуты.

Загруженность пражского общественного транспорта заметно снизилась в связи с мерами против распространения covid-19. Из-за этого было принято решение увеличить интервалы между составами метро, трамваями и автобусами. Сейчас загруженность транспорта растет, однако пока она более чем в два раза отстает от показателей прошлого года.

Инфографика DPP

В DPP напоминают, что ношение медицинских масок и других средств защиты дыхательных путей в общественном транспорте по-прежнему обязательно.

Источник: facebook DPP