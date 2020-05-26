Ученики второй ступени начальных школ смогут посещать учебные заведения с 8 июня

Это решение было принято правительством Чехии на заседании 25 мая.
Школы не должны будут работать каждый день, как это сейчас сделано для учеников младших классов начальных школ, а в рамках своих возможностей.
«Речь не о том, чтобы работать в таком же режиме, как первая ступень начальной школы, а, скорее, о возможности проведения консультаций или классных занятий», — говорится в сообщении Министерства образования.
Если у школы недостаточно персонала или помещений для такого обучения, она не должна будет работать. Открытие школ позволит детям в том числе восстановить отношения с одноклассниками и личные контакты с учителем, полагают в Министерстве образования.
С 25 мая в Чехии были открыты начальные школы первой ступени, их в добровольном порядке до конца июня будет посещать примерно половина от общего количества учеников.
Источник: novinky.cz