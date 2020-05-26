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Ученики второй ступени начальных школ смогут посещать учебные заведения с 8 июня

Ученики второй ступени начальных школ смогут посещать учебные заведения с 8 июня

Марина Коханкова 305 0
С 8 июня вернуться к обучению в добровольном порядке смогут ученики начальных школ второй ступени, средних школ и студенты высших учебных заведений и консерваторий. В группах будет не более 15 человек.
Ученики второй ступени начальных школ смогут посещать учебные заведения с 8 июня

Это решение было принято правительством Чехии на заседании 25 мая.

Школы не должны будут работать каждый день, как это сейчас сделано для учеников младших классов начальных школ, а в рамках своих возможностей.

«Речь не о том, чтобы работать в таком же режиме, как первая ступень начальной школы, а, скорее, о возможности проведения консультаций или классных занятий», — говорится в сообщении Министерства образования.

Если у школы недостаточно персонала или помещений для такого обучения, она не должна будет работать. Открытие школ позволит детям в том числе восстановить отношения с одноклассниками и личные контакты с учителем, полагают в Министерстве образования.

С 25 мая в Чехии были открыты начальные школы первой ступени, их в добровольном порядке до конца июня будет посещать примерно половина от общего количества учеников.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
коронавирус школы дети Чехия
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