Чешское правительство снова смягчило правила ношения масок

Кроме того, медицинские маски не понадобятся участникам занятий по плаванию и тренерам и инструкторам в бассейнах при условии соблюдения дистанции в два метра. Также от обязанности носить маски освобождены водители транспорта, не контактирующие с пассажирами.
Что касается парикмахеров, то им при работе пока нужно будет носить медицинские маски. Министр здравоохранения Адам Войтех напомнил, что их рекомендуется менять каждые два часа.
Наличие у мастеров защитных экранов из оргстекла было обязательным условием открытия парикмахерских и салонов красоты, которые смогли вновь заработать 11 мая. Парикмахеры жаловались, что работать с таким экраном в дополнение к маске крайне некомфортно, в результате многие мастера просто перестали ими пользоваться.
Источник: novinky.cz