Чешское правительство снова смягчило правила ношения масок

Со вторника, 26 мая, средства защиты дыхательных путей можно не носить людям, которые выполняют работу на фиксированном месте на расстоянии не менее двух метров от других. Также парикмахеров официально освободили от обязанности носить защитные экраны.

Кроме того, медицинские маски не понадобятся участникам занятий по плаванию и тренерам и инструкторам в бассейнах при условии соблюдения дистанции в два метра. Также от обязанности носить маски освобождены водители транспорта, не контактирующие с пассажирами.

Что касается парикмахеров, то им при работе пока нужно будет носить медицинские маски. Министр здравоохранения Адам Войтех напомнил, что их рекомендуется менять каждые два часа.

Наличие у мастеров защитных экранов из оргстекла было обязательным условием открытия парикмахерских и салонов красоты, которые смогли вновь заработать 11 мая. Парикмахеры жаловались, что работать с таким экраном в дополнение к маске крайне некомфортно, в результате многие мастера просто перестали ими пользоваться.

Источник: novinky.cz