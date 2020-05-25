Выделенные часы для обслуживания пенсионеров в магазинах отменены

Об этом решении правительства сообщил вице-премьер Карел Гавличек. Правительство обсуждало возможность отмены ограничения, которое причиняло особое неудобство работающим посменно людям, в последние две недели.
Выделенные часы работы магазинов для представителей группы риска были введены во второй половине марта. Примечательно, что «пенсионерский» временной отрезок менялся несколько раз. Так, с 19 марта никого, кроме людей старше 65 лет, не пускали в крупные магазины с 10:00 до 12:00. Уже на следующий день ограничение было перенесено на период с 07:00 до 09:00. Прошло меньше недели, и было установлено время, действовавшее до последнего момента.
Постоянные изменения вдохновили чехов на создание мемов вроде этого:
Источник: ceskenoviny.cz