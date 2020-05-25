Чехия открывает границы c Австрией и Германией

Со вторника, 26 мая, в Чехии будут открыты все пункты пересечения границ с Германией и Австрией. Проверки будут случайными, однако для возвращения в республику необходимо будет предъявить отрицательный тест на covid-19.

Такое решение приняло правительство Чехии на заседании 25 мая.

«Со вторника мы открываем все железнодорожные и автомобильные переходы с Германией и Австрией, а также переход через реку Грженско, и отменяем массовые проверки на границах. Мы договорились с нашими немецкими и австрийскими коллегами, чтобы у них условия были такими же», — сказал министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

Одновременно с 26 мая пассажиры для перелета в рамках Шенгена смогут воспользоваться услугами аэропортов в Брно, Остраве, Карловых Варах, Пардубице. Пока для международных рейсов открыт только пражский аэропорт в Рузыне. Однако при въезде в Чешскую Республику людям нужно будет предъявить отрицательный тест на covid-19 не старше четырех дней, в противном случае они должны будут отправиться в карантин на 14 дней. Кроме того, остается в силе мера, которая не позволяет туристам въезжать в Чешскую Республику.

Источник: novinky.cz