Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.33
USD
25.1
RUB
0.35
UAH
0.94
Энциклопедия Карта Погода
04n 10 °C
Чехия открывает границы c Австрией и Германией

Чехия открывает границы c Австрией и Германией

Марина Коханкова 2523 0
Со вторника, 26 мая, в Чехии будут открыты все пункты пересечения границ с Германией и Австрией. Проверки будут случайными, однако для возвращения в республику необходимо будет предъявить отрицательный тест на covid-19.
Чехия открывает границы c Австрией и Германией

Такое решение приняло правительство Чехии на заседании 25 мая. 

«Со вторника мы открываем все железнодорожные и автомобильные переходы с Германией и Австрией, а также переход через реку Грженско, и отменяем массовые проверки на границах. Мы договорились с нашими немецкими и австрийскими коллегами, чтобы у них условия были такими же», — сказал министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

Одновременно с 26 мая пассажиры для перелета в рамках Шенгена смогут воспользоваться услугами аэропортов в Брно, Остраве, Карловых Варах, Пардубице. Пока для международных рейсов открыт только пражский аэропорт в Рузыне. Однако при въезде в Чешскую Республику людям нужно будет предъявить отрицательный тест на covid-19 не старше четырех дней, в противном случае они должны будут отправиться в карантин на 14 дней. Кроме того, остается в силе мера, которая не позволяет туристам въезжать в Чешскую Республику.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия коронавирус Австрия Германия
Читайте
по теме 
Автомобильный завод TPCA возобновил производство
25.05.2020 11:35 Экономика
Автомобильный завод TPCA возобновил производство
2253 0
Часть набережной Сметаны временно превратится в пешеходную зону
22.05.2020 15:30 Общество
Часть набережной Сметаны временно превратится в пешеходную зону
2617 1
Минздрав Чехии: после ослабления карантина ситуация не ухудшилась
22.05.2020 12:30 Общество
Минздрав Чехии: после ослабления карантина ситуация не ухудшилась
9045 1
В Чешской Швейцарии загорелись две исторические виллы
22.05.2020 11:14 Общество
В Чешской Швейцарии загорелись две исторические виллы
2509 1
Последние новости:
25
мая
Чешское правительство снова смягчило правила ношения масок
25.05.2020 20:36 Общество
Чешское правительство снова смягчило правила ношения масок
883 0
Выделенные часы для обслуживания пенсионеров в магазинах отменены
25.05.2020 17:48 Общество
Выделенные часы для обслуживания пенсионеров в магазинах отменены
654 0
Минобороны Чехии потратило 2,8 млрд крон на покупку военной техники, часть которой неисправна
25.05.2020 16:42 Экономика
Минобороны Чехии потратило 2,8 млрд крон на покупку военной техники, часть которой неисправна
810 0
В Праге открывается новый бутик-кинотеатр Přítomnost
25.05.2020 14:02 Культура
В Праге открывается новый бутик-кинотеатр Přítomnost
921 0
В тоннеле Бланка загорелся грузовой автомобиль
25.05.2020 10:54 Общество
В тоннеле Бланка загорелся грузовой автомобиль
566 0
Автомобильный завод TPCA возобновил производство
25.05.2020 11:35 Экономика
Автомобильный завод TPCA возобновил производство
2253 0
Пражский Град открыт для посетителей с 25 мая
25.05.2020 10:00 Культура
Пражский Град открыт для посетителей с 25 мая
1009 0
22
мая
Полностью отменить требование носить маски планируют в конце июня
22.05.2020 17:18 Общество
Полностью отменить требование носить маски планируют в конце июня
4263 1
Часть набережной Сметаны временно превратится в пешеходную зону
22.05.2020 15:30 Общество
Часть набережной Сметаны временно превратится в пешеходную зону
2617 1
Минздрав Чехии: после ослабления карантина ситуация не ухудшилась
22.05.2020 12:30 Общество
Минздрав Чехии: после ослабления карантина ситуация не ухудшилась
9045 1


Мобильная версия