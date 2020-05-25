В тоннеле Бланка загорелся грузовой автомобиль

Марина Коханкова 10:54 566

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Утром 25 мая в тоннеле Бланка пожарные ликвидировали возгорание: примерно в 100 метрах от выезда из Брусницкого тоннеля вспыхнул грузовик. Огонь был локализован в 8:53.