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Минздрав Чехии: после ослабления карантина ситуация не ухудшилась

Минздрав Чехии: после ослабления карантина ситуация не ухудшилась

Марина Коханкова 160 0
После ослабления ограничительных мер, направленных против распространения коронавируса, ситуация в Чехии не ухудшилась. Об этом заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Адам Войтех.
Минздрав Чехии: после ослабления карантина ситуация не ухудшилась

По его словам, в стране появляются отдельные очаги эпидемии, в том числе в Праге. «Это сигнал для жителей Праги соблюдать установленные гигиенические правила», — сказал Войтех.

Растет количество заболевших в Моравско-Силезском регионе — здесь у 130 работников шахты Дарков чешского горнодобывающего предприятия OKD в Карвине был подтвержден covid-19.

Более 66% инфицированных коронавирусом уже вылечились, сокращается число госпитализированных пациентов.

Войтех подчеркнул, что министерство постарается значительно увеличить охват населения вакцинацией против гриппа, чтобы вспышка гриппа не совпала с возможной второй волной эпидемии коронавируса.

По данным на 22 мая, в Чехии зафиксировано 8 757 инфицированных, 306 человек скончались, 5 932 выздоровели. Согласно прогнозам IHIS, на конец мая в стране может быть около 9430 подтвержденных случаев.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения
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