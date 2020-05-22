В Чешской Швейцарии загорелись две исторические виллы

Пожарные с 7 часов утра ликвидируют возгорание в поселке Рынартице (Дечинский район). Два исторических деревянных коттеджа полностью уничтожены огнем.

В тушении пожара задействованы 16 пожарных бригад. Пожару был присвоен третий уровень сложности. На место происшествия был вызван вертолет со специальным оборудованием.

Причины пожара и размер ущерба пока неизвестны. Деревянные строения, построенные в 20-х и 30-х годах прошлого века, являются памятниками культуры. Они принадлежат частному владельцу. В коттеджах были расположены рестораны и отель, виллы пользовались популярностью у посетителей Чешской Швейцарии.

По словам директора национального парка Павла Бенды, пожар, скорее всего, не связан с погодой, окружающие леса не пострадали. Возможно, причиной пожара стала техническая неисправность или поджог, сообщил он чешскому телевидению.

Источник: novinky.cz