Автомобильное движение в Праге вновь стало интенсивным

Автомобильное движение в Праге постепенно возвращается к состоянию, которое наблюдалось перед введением связанных с коронавирусом ограничительных мер. Интенсивность движения всего на несколько процентов ниже, чем в марте.

В некоторых местах сейчас проехать даже сложнее, чем до карантина. В центре и на окраине столицы количество автомобилей вновь увеличилось на прошлой неделе. Самым оживленным местом является улица V Holešovičkách, по которой ежедневно проезжает 88 198 автомобилей, следует из отчета Технического управления коммуникаций (ТSК). Вторая по загруженности улица — Kbelská (72 376 автомобилей в день).

«В течение 19-й недели (с 4 по 10 мая) разница в интенсивности движения по сравнению с состоянием до ограничения составляла всего 7%. Но также есть места, где трафик оказался выше, чем до ограничения», — говорится в отчете.

Статистика показывает, что трафик начал увеличиваться с 13-й недели, то есть с 23 по 29 марта. В то время снижение интенсивности движения по сравнению с нормальным состоянием в центре составляло 34,8%, а на окраинах — 30,6%. Через две недели показатели составили 24,3 и 19,8% соответственно.

Во время пандемии заполняемость парковок P + R также снизилась примерно вдвое. Однако на это могло повлиять не только снижение интенсивности движения, но и отмена так называемых синих зон для парковки в Праге.

Источник: novinky.cz