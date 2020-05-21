В пражском районе Жижков площадь ушла под воду

Вечером в четверг, 21 мая, на Ольшанской площади в районе Жижков (Прага 3) произошла серьезная авария водопровода. Провалилась часть дорожного полотна на улице Prokopova.

Фото: facebook.com/praha3.cz

В результате была затоплена трамвайная остановка Olšanské náměstí. Под воду ушла вся площадь перед отелем «Ольшанка», были перекрыты улицы Chelčickeho и Prokopova.

Вода затопила подвал одного из домов.

facebook.com/praha3.cz

На официальной странице Праги 3 в фейсбуке предупредили, что из-за аварии может быть нарушено водоснабжение, но в позже поступило обновление, что вода продолжит поступать во все дома, хотя в районе Ольшанской площади ее напор стал ниже.

Последствия аварии обещают устранить в течение пятницы, 22 мая.

Источник: facebook Праги 3