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В школы 25 мая вернется от 40 до 60% учеников начальных классов

В школы 25 мая вернется от 40 до 60% учеников начальных классов

Марина Коханкова 486 0
Школы в Чехии готовятся 25 мая принять учеников начальной школы первой ступени (1-5 классы) при соблюдении строгих требований эпидемиологов. По оценкам Министерства образования, за парты вернутся около от 40 до 60% детей.
Фото: Shutterstock
В школы 25 мая вернется от 40 до 60% учеников начальных классов

«Директора школ не обязаны сообщать министерству о количестве учеников, которые возобновят обучение после снятия ограничительных мер. Можно предположить, что от 40 до 60% учеников первой ступени придут в школы 25 мая», — сообщила пресс-секретарь Минобразования Анета Леднова. Их распределят по группам не больше 15 человек каждая. Остальные дети продолжат учиться дистанционно.

По ее словам, девятиклассники проявили большой интерес к посещению школ. Придут или не придут в школы ученики начальных классов, во многом зависит от того, будет ли проводить обучение их классный руководитель.

Напомним, посещение школ с 25 мая будет организовано на добровольной основе. Родители, которые решат не отправлять ребенка в школу, смогут до конца июня получать пособие в размере 80% от зарплаты.

Источник: novinky.cz

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Темы
школы коронавирус Чехия дети
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