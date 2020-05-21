Синоптики обещают дождливую погоду в конце недели

С пятницы погоду в Чехии начнет определять холодный атмосферный фронт, который в ближайшие дни принесет многочисленные ливни и грозы. Температура воздуха во второй половине дня не будет превышать 20 градусов Цельсия, сообщила Дагмар Гонсова из компании Meteopress.

После относительно холодного утра четверга в пятницу будет солнечно, во второй половине дня воздух прогреется до 18-22 градусов выше нуля.

В субботу будет облачно, возможны дожди и грозы. Утренняя температура воздуха составит +12...+18°C, днем ​​— от +16 до +18°C.

В воскресенье в Чешской Республике ожидается переменная облачность, днем ​​возможны дожди. Утром температура воздуха не превысит 6-10 градусов тепла, а днем — 16-20.

В понедельник будет облачно с прояснениями, возможны дожди, иногда грозы. Утренние минимумы упадут до +4...+8 градусов, днем ​​снова потеплеет до +16...+20 градусов. Во вторник и среду будет облачно с прояснениями, а столбик термометра покажет +18...+20°C.

Источник: novinky.cz