Почти две трети инфицированных коронавирусом в Чехии поправились

Однако 18 мая было выявлено рекордно высокое количество случаев заболевания COVID-19. Если в среднем в мае количество новых инфицированных составляло около 45 человек в день, то в понедельник было зафиксировано 111 случаев. Это связано с новым очагом распространения инфекции — у 82 работников шахты Дарков чешского горнодобывающего предприятия OKD в Карвине был подтвержден COVID-19. К утру вторника было подтверждено еще 60 новых случаев, и это повлияло на общую статистику.
«Сейчас охват примерно 11% из общего количества прошедших тестирование, это немало, но не можем исключить, что еще какой-то процент инфицированных там будет», — сказал министр здравоохранения Адам Войтех.
Санэпидемилологическая служба приняла решение о тестировании почти 900 сотрудников шахты, в целом на производстве работают 1800 человек.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz