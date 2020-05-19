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Почти две трети инфицированных коронавирусом в Чехии поправились

Почти две трети инфицированных коронавирусом в Чехии поправились

Марина Коханкова 109 0
В Чешской Республике во вторник было зафиксировано 44 новых случая заболевания коронавирусом. Выздоровело почти две трети от общего числа инфицированных (8630), то есть 5725 человек. От болезни умерли 302 человека.
Почти две трети инфицированных коронавирусом в Чехии поправились

Однако 18 мая было выявлено рекордно высокое количество случаев заболевания COVID-19. Если в среднем в мае количество новых инфицированных составляло около 45 человек в день, то в понедельник было зафиксировано 111 случаев. Это связано с новым очагом распространения инфекции — у 82 работников шахты Дарков чешского горнодобывающего предприятия OKD в Карвине был подтвержден COVID-19. К утру вторника было подтверждено еще 60 новых случаев, и это повлияло на общую статистику.

«Сейчас охват примерно 11% из общего количества прошедших тестирование, это немало, но не можем исключить, что еще какой-то процент инфицированных там будет», — сказал министр здравоохранения Адам Войтех.

Санэпидемилологическая служба приняла решение о тестировании почти 900 сотрудников шахты, в целом на производстве работают 1800 человек. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус Чехия
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