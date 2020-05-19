В Праге на крышах АЗС активисты Extinction Rebellion провели акцию протеста

Активисты движения Extinction Rebellion во вторник утром атаковали три автозаправочных станции, чтобы таким образом предупредить о риске уничтожения планеты ради огромных прибылей нефтяников. На место приехала полиция, но Shell разрешила активистам продолжить акцию.

Фото: tn.cz

Протестующие организовали акции на автозаправочных станциях Shell, которые расположены на улицах Страконицка, Европска и Врхлицка. Они вывесили на крышах АЗС плакат «Конец нефти, конец Shell». Другие активисты в белых костюмах стояли рядом.

«Такие компании, как Shell, зарабатывают деньги на уничтожении планеты ради огромной прибыли нескольких акционеров. Они встречаются сегодня на общем собрании в Гааге. Мы требуем справедливых преобразований для людей, работающих в нефтяной промышленности. Энергия принадлежит всем», — написали активисты в Facebook.

Несколько полицейских патрулей были вызваны на место инцидента, чтобы ограничить движение людей на территории АЗС. «Несколько активистов забрались на крышу автозаправок в Праге. Полиция находится на месте и выясняет, какие меры следует принять», — сообщила пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.

Пожарные хотели предоставить специальное оборудование, чтобы снять активистов с крыши, однако руководство Shell разрешило протестующим продолжить акцию.

Источник: novinky.cz