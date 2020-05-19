Убрать брошенный автомобиль с улиц Праги будет проще

Благодаря поправке к закону о дорогах, которая вступила в силу в конце апреля, устранение брошенных автомобилей с улиц Праги станет проще.

В законе не было четко определено, какой автомобиль признается непригодным для использования и подлежит ликвидации. Теперь там указано, что устранению подлежит автомобиль, который припаркован с нарушением действующих правовых норм или технически непригоден для движения по дорогам. Соответствующие изменения будут внесены в устав предприятия Správа služeb hl. m. Prahy после утверждения городским советом Праги.

«Ошибки в законодательстве вызвали невероятное скопление брошенных автомобилей на улицах города. Эти автомобили, которые никто не использует, заблокировали столь необходимые жителям парковочные места. Я рад, что закон изменен: это позволит нам эффективно бороться с данным явлением. Если граждане увидят такой автомобиль, они смогут сообщить об этом на портале Změňte.to. Их запрос будет немедленно передан для принятия дальнейших мер», — сказал мэр Праги Зденек Гржиб.

«Отдельные районы города давно жаловались на брошенные автомобили на улицах, которые занимали парковочные места. Поэтому мы приветствуем любой инструмент, который позволит нам эффективно решать эту проблему», — добавил заместитель мэра Праги Петр Глубучек.

Источник: praha.eu