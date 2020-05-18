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В детском саду в Праге двое детей заразились коронавирусом

В детском саду в Праге двое детей заразились коронавирусом

Марина Коханкова 1 0
Детский садик Гагаринова в пражском районе Суходол закрыт на карантин. У первого ребенка коронавирусная инфекция была подтверждена в субботу, 16 мая, сегодня стало известно о втором случае заражения.
В детском саду в Праге двое детей заразились коронавирусом

Первоначально из-за карантина был закрыт только один класс, в котором находился зараженный ребенок.

«Эпидемиологическая станция сообщила мне, что у другого ребенка был положительный результат на Covid-19. По указанию эпидемиологов указаний мы должны закрыть детский сад до пятницы, 29 мая», — сказал директор детского сада Станислав Зелены, добавив что карантин может продлится.

По словам Зеленого, гигиеническая станция теперь будет вызывать семьи учеников, которые посещали детский сад на прошлой неделе, и персонал детского сада для проведения тестов на коронавирус. «Мы собираем контакты для родителей детей, которые были в детском саду на прошлой неделе. Поэтому не все дети из детского сада и их семьи должны пройти тестирование», — сказал директор. Он добавил, что оба ребенка с инфекцией посещали один и тот же класс.

По словам директора детского сада, ребенок ходил на занятия с понедельника по среду, у него не было симптомов болезни. В учебном заведении соблюдались все гигиенические меры, включая использование дезинфекции и частое мытье рук.

Согласно опросу Чешской школьной инспекции, около 95% детских садов в республике закрылись в марте и апреле в связи с эпидемией коронавируса. Некоторые детские сады возобновили работу в начале мая, другие готовятся к открытию. Согласно выводам школьной инспекции, большинство детских садов могут возобновить работу во второй половине мая.

Источник: lidovky.cz

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Темы
коронавирус Чехия детский сад дети
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