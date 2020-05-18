Чрезвычайное положение в Чехии закончилось, но некоторые ограничения продолжают действовать

После 66 дней в Чехии было отменено чрезвычайное положение. Однако это не означает отмены всех мер, введенных в связи с эпидемией коронавируса. Некоторые были отменены правительством, однако часть ограничений продолжает действовать, например обязательное ношение медицинских масок или запрет на проведение массовых мероприятий.

В настоящее время внутренние помещения баров и ресторанов, гостиниц и пансионатов остаются закрытыми. Также закрыты бассейны, сауны, внутренние павильоны зоопарков. Это ограничение будет действовать как минимум еще неделю.

В случае второй волны эпидемии премьер-министр Чехии Андрей Бабиш не считает целесообразным вновь вводить чрезвычайное положение в стране — при возникновении локальных очагов болезни правительство будет принимать целенаправленные меры. «Каждый губернатор, каждый регион может объявить чрезвычайное положение самостоятельно», — напомнил Бабиш.

Согласно данным, опубликованным на сайте Министерства здравоохранения, число людей, заболевших коронавирусом в Чехии, на 18 мая составляет 8475. От болезни умерли 298 человек, вылечились — 5462. Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции приходится на Прагу (1965, или 151 инфицированный на 100 тысяч жителей). Самый низкий показатель в Южной Чехии: 28 заболевших на 100 тысяч жителей.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz