Стоимость тестов на covid-19 не будет превышать 1674 кроны

Максимальная стоимость теста на коронавирус составит 1674 кроны, заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

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«Все больше людей делают тесты в частном порядке. Мы хотим, чтобы цена была приемлемой и не было большой разницы в стоимости. Регулирование цен будет действовать с 15 мая», — сказал министр.

В настоящее время около сотни лабораторий имеют лицензии на проведение тестов на covid-19, среди них есть и десятки частных. По данным Минздрава, максимальное количество тестов, которое может быть проведено в Чехии за один день, составляет 13 тысяч. Результаты проверки, как правило, известны на следующий день.

Лаборатории EUC начали тестирование на covid-19 в Праге и Остраве в начале апреля. По словам пресс-секретаря EUC Евы Гокровой, за это время было проведено более тысячи тестов. Стоимость каждого сейчас составляет 2500 крон. «Цена включает в себя организацию пункта сбора, оплату аренды за помещение, дополнительные расходы на персонал и т.д. Мы считаем, что, если цена будет регулироваться таким образом, тестирование не окупится», — сказала она.

Однако, по словам вице-президента Ассоциации туристических агентств Чехии Яна Папежа, цена теста covid-19, установленная Министерством здравоохранения, неприемлема. «По нашей информации, себестоимость составляет 350 крон», — сказал Папеж. Поэтому, по его словам, цена для потребителей не должна превышать 500 крон, особенно если тест будет обязательным для выезда за границу на время отпуска.

По мнению эпидемиологов, одним из условий летней поездки за границу должно стать отрицательное тестирование на covid-19. Некоторые страны могут потребовать предъявить результаты анализа перед пересечением границы.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил в среду, что границы со Словакией и Австрией могут открыться 8 или 15 июня. Министр иностранных дел Томаш Петржичек должен обсудить это с представителями обеих стран на следующей неделе. Летом, по словам Петржичека, должна появиться возможность путешествовать не только в соседние страны, но и в Хорватию, Болгарию, Грецию и Словению.

Источник: ceskenoviny.cz