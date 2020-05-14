Летние лагеря для детей могут открыть с 27 июня

При благоприятной эпидемиологической ситуации летние лагеря могут начать свою работу уже 27 июня. Такая договоренность достигнута между организаторами лагерей и главным эпидемиологом Чехии Ярмилой Ражовой.

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Детские лагеря в настоящее время запрещены из-за эпидемии коронавируса. В начале мая премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что лагеря будут открыты с 1 июля.

Организаторы лагерей и главный гигиенист согласились с тем, что начало смен будет перенесено на несколько дней. Конец учебного года в этом году наступает во вторник, 30 июня, а каникулы у детей начнутся де-факто в субботу, 27 июня. Точные условия проведения лагерей, устанавливающие в том числе максимальное количество участников, будут опубликованы министерством здравоохранения в пятницу, сообщил председатель Чешского совета по делам детей и молодежи (ČRDM) Алеш Седлачек.

По его словам, большинство лагерей смогут соответствовать установленным лимитам. По его словам, организаторы готовы адаптироваться и выполнять ряд определенных требований, чтобы снизить риск передачи инфекции. Например, в будут применяться более строгие правила для работников кухни, которым придется носить перчатки и медицинские маски. Кроме того, нужно будет ограничить внешние контакты участников лагеря, в том числе визиты родителей.

Источник: idnes.cz