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В Праге на Летне образовалась яма глубиной 0,5 метра

В Праге на Летне образовалась яма глубиной 0,5 метра

Марина Коханкова 749 0
В среду днем в парке на Летне провалилась земля. Яма размером четыре на два метра находится рядом с дорогой. Полиция огородила это место.
В Праге на Летне образовалась яма глубиной 0,5 метра

Провал расположен на открытой площадке напротив футбольного стадиона Спарта. «Мы охраняем это место», — сказала 13 мая пресс-секретарь полиции Люция Драбкова. Муниципалитет выясняет, что произошло. Информация передана в диспетчерский пункт туннельного комплекса Бланка, сообщил пресс-секретарь пражской мэрии Вит Хофман.

Советник мэра Праги Ян Хабр заявил, что это не обрушение тоннеля и беспокоиться не нужно. Под Летенской равниной проходит тоннель Бубенеч. Также там расположены подземные гаражи.

Источник: novinky.cz

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