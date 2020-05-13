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Автомобиль в Праге провалился в яму на дороге, где шли ремонтные работы

Автомобиль в Праге провалился в яму на дороге, где шли ремонтные работы

Марина Коханкова 450 0
Утром в среду, 13 мая, пражским пожарным пришлось доставать из ямы на дороге легковой автомобиль, который оказался в зоне ремонтных работ. Водитель отделалась легкими ранениями и была доставлена в больницу.
Автомобиль в Праге провалился в яму на дороге, где шли ремонтные работы

Инцидент произошел около 9 часов утра в Праге 10 на улице Nad primaskou, где рабочие вели земляные работы. На этом участке дороги было установлено ограждение. Однако каким-то образом автомобиль оказался в опасном месте и провалился практически наполовину, опустившись «носом» в яму. 

После того как авария была зафиксирована сотрудниками полиции, пожарные с помощью крана вытащили автомобиль из ямы. Спасатели оказали помощь находившейся за рулем женщине, а затем она была перевезена в больницу, сообщила пресс-секретарь службы спасателей Яна Поштова.

Источник: HZS Praha

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Темы
Автомобили Прага авария
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