Роман Примула: риск заражения коронавирусом для детей практически нулевой

По словам заместителя министра здравоохранения Романа Примулы, риск заражения коронавирусом детей в школах практически равен нулю. Об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник после заседания правительства. По его мнению, родители не должны бояться отпускать своих детей в школу.

«Риск заражения COVID-19 для детей в школах значительно ниже, чем для взрослых, и я не думаю, что нужно беспокоиться. Риск практически нулевой. Тем не менее посещение школ будет на добровольной основе», — сказал Примула.

Он сослался на немецкие и американские исследования, а также на количество инфицированных в Чешской Республике. «Мы видим, что процент заболевших детей относительно низкий. У нас инфицировано 250 человек в возрасте до 12 лет, что достаточно мало, учитывая общее число заболевших (более 8000 человек), поэтому я не думаю, что нужно чего-то бояться», — добавил заместитель министра.

Вопрос о том, отправлять ли учеников 1-5 классов в школу 25 мая, обсуждается родителями, и многие из них обеспокоены риском заражения.

С 11 мая посещать школы могут учащиеся девятых классов. С 25 мая в добровольном порядке за парты смогут вернуться ученики первой ступени начальной школы (1-5 классы).

Источник: novinky.cz