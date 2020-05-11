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С 11 мая в Чехии открываются магазины в торговых центрах, кинотеатры, музеи и салоны красоты

С 11 мая в Чехии открываются магазины в торговых центрах, кинотеатры, музеи и салоны красоты

Марина Коханкова 1918 0
С понедельника, 11 мая, в Чехии вновь открываются магазины в торговых центрах, театры, концертные залы и кинотеатры, однако необходимо соблюдать строгие правила гигиены. Разрешается проведение массовых акций с участием до 100 человек.
Фото: Václav Šálek
С 11 мая в Чехии открываются магазины в торговых центрах, кинотеатры, музеи и салоны красоты

«Сохраняющаяся благоприятная эпидемиологическая ситуация позволяет нам продолжать отмену жестких мер, принятых для предотвращения распространения коронавируса, однако обязательным остается соблюдение основных принципов гигиены: использовать дезинфицирующие средства, носить медицинские маски, соблюдать дистанцию», — сказал министр здравоохранения Адам Войтех.

Галереи, музеи и выставочные залы будут открыты для посетителей. При соблюдении ряда ограничений начнут свою работу парикмахерские, массажные салоны, а также мастера маникюра и педикюра.

В кинотеатрах и театрах зрителей рассадят через ряд, на соседних местах друг с другом можно будет сидеть только членам семьи, а в зале будет максимум 100 зрителей. Запрещено употребление и продажа напитков и еды.

С 11 мая будут открыты летние террасы ресторанов, за одним столом сможет сидеть группа людей, однако расстояние между столами должно быть не менее 1,5 метра. Внутренние помещения ресторанов будут закрыты (за исключением туалетов). Ношение медицинских масок и других средств защиты дыхательных путей при употреблении еды и напитков будет необязательным.

Также открываются магазины торговых центров площадью более 5000 тысяч квадратных метров (за исключением фудкортов). Руководство магазина должно назначить ответственного лица для контроля за соблюдением правил гигиены. Посетители должны будут соблюдать дистанцию и использовать средства для дезинфекции рук, чтобы примерить одежду или обувь.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус Чехия магазины рестораны
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