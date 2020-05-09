В Пражском зоопарке родился еще один слоненок

Вес новорожденной составляет 124 килограмма. Это довольно крупный слоненок: для сравнения, малышка, которая родилась в Пражском зоопарке в конце марта у слонихи Тамары, в первый день своей жизни весила 92 килограмма.
В 2016 году у Яниты и Тамары родились два слоненка — Рудольф и Максимилиан. Это первые слонята, появившиеся на свет в Праге.
Сейчас в пражском зоопарке живут восемь слонов. Помимо новорожденных, Яниты, Тамары, Макса, Руди и Анхора, это Шанти, которая снималась в чешском фильме Poplach v oblacích.
Источник: пресс-служба Пражского зоопарка