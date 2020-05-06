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Министерство образования объявило даты экзаменов

Министерство образования объявило даты экзаменов

Александра Кириченко 344 0
Общая часть выпускных экзаменов в чешских средних школах (матурита) состоится 1 и 2 июня, дидактическая часть — 3 июня, сообщил министр образования Роберт Плага. Вступительные экзамены в средние школы пройдут 8 июня.
Министерство образования объявило даты экзаменов

Дети, которые поступают в шести- и восьмилетние гимназии, будут сдавать экзамены на день позже — 9 июня. Чтобы выпускникам начальной школы было проще справиться со вступительными испытаниями, им дадут больше времени: экзамен по математике продлится на 15 минут дольше, чем обычно, по чешскому языку — на 10 минут.

В этом году сдавать вступительные экзамены в Чехии будут около 95 тысяч детей и подростков, из них 70 тысяч — это учащиеся девятых классов, остальные поступают в шести- и восьмилетние гимназии после седьмого и пятого классов соответственно.

Министерство образования также рекомендует проводить профильную часть выпускных экзаменов начиная с 10 июня. «Практические экзамены и защита дипломной работы могут пройти перед дидактическими тестами, но желательно не проводить их сразу после возвращения в школы, нужно дать возможность подготовиться», — сказал Роберт Плага.

Источник: ceskenoviny.cz 

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Темы
школы экзамены Министерство образования дети
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