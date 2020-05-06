Исследование коллективного иммунитета: почти ни у кого нет антител к коронавирусу

Население Чехии мало пострадало от нового типа коронавируса — только около 3% людей в зависимости от региона имеют антитела, которые вырабатываются в организме после контакта с коронавирусом.

Предварительные результаты исследования коллективного иммунитета были представлены руководителем Института информации и статистики здравоохранения Чехии Ладиславом Душком.

Анализ выявил 107 положительных тестов на covid-19 среди 26 549 человек, которые приняли участие в исследовании.

«Показатель наличия антител варьируется от 0 до 3% в зависимости от региона», — сказал Душек. По его словам, это является следствием того, что «мы очень быстро нажали на тормоз».

«Нынешняя популяция иммунологически наивна, необходимо позаботиться о том, чтобы при наступлении второй волны осенью мы имели в виду, что уровень иммунитета населения будет низкий», — продолжил он.

По данным на 6 мая, в Чехии коронавирусом заразились 7 899 человек, 4017 вылечились. От болезни умерло 258 человек. В общей сложности проведено 278,2 тысяч тестов.

Источник: novinky.cz