Иностранцы после окончания ЧП смогут легально оставаться в Чехии до 17 июня

Все иностранцы имеют право оставаться в Чешской Республике еще в течение 60 дней после окончания чрезвычайного положения, то есть до 17 июля 2020 года. Об этом сообщил МИД Чехии.

Это правило распространяется на всех иностранцев: как на тех, которые могут находиться в стране по безвизовому режиму, так и на тех, кому требуется виза или разрешение на пребывание в республике. Пребывание этих категорий иностранцев в Чешской Республике в течение указанного периода будет законным.

Иностранцу, у которого истек срок действия шенгенской визы или безвизового пребывания во время чрезвычайного положения, не нужно будет обращаться в Службу полиции по делам иностранцев за продлением.

Каждый иностранец при выезде из страны получит специальный «выездной штамп» в паспорте, который подтвердит законность его пребывания в Чешской Республике. Этот штамп с датой отъезда также будет информировать о законности пребывания компетентные органы стран, через которые иностранец будет возвращаться домой без каких-либо санкций. Штамп будет применяться с 4 мая.

Обладатели долгосрочной визы или вида на жительство, которые намереваются продолжить учебу, работу или другое долгосрочное пребывание в Чешской Республике, должны подать заявление на продление в местном отделе миграционной политики Министерства внутренних дел.

Источник: mzv.cz