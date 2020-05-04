В Чехии ученые разрабатывают вакцину против COVID-19

Государственный институт здравоохранения (SZÚ), Институт гематологии и переливания крови (ÚHKT) и Институт клинической и экспериментальной медицины (IKEM) начали совместную разработку вакцины против коронавируса.

По словам руководителя исследовательской группы, руководителя отдела профилактической кардиологии IKEM Веры Адамковой, разработка займет месяцы и обойдется в десятки миллионов крон. Разработка вакцины против COVID-19 ведется во многих странах, параллельно идет работа над лекарством от этой болезни.

«Развитие болезни может быть таким, что нас ждет вторая или третья волна. Лучше быть готовыми к этому», — заявил министр здравоохранения Адам Войтех.

«Если где-то вакцина появится раньше, вопрос, будет ли она доступна и в каких странах. Учитывая, насколько широко распространена пандемия, спрос будет огромным», — добавил он.

По словам Адамковой, примерно через два месяца появится информация об успешности первого этапа разработки вакцины. «Эффективные противовирусные препараты очень сложны, их очень мало. Наше будущее в профилактике, то есть в вакцинации», — сообщила она.

«Если первый этап будет успешным, наша команда начнет процесс подготовки доклинических и клинических испытаний», — сказал директор ÚHKT Петр Цетковски. Сначала вакцину испытают на мышах и крысах.

«Цель будет состоять в том, чтобы проверить не только эффективность вакцины, но и ее безопасность», — добавил директор IKEM Михал Стиборек.

Группы ученых из Европы, Азии и США в настоящее время работают над разработкой вакцин против коронавируса SARS-CoV-2. Лекарства от COVID-19 не существует. Возможно, ученые смогут разработать вакцину к концу года, однако Всемирная организация здравоохранения ожидает, что прививки начнут делать не раньше чем через год.

Источник: ceskenoviny.cz