Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.12
USD
24.82
RUB
0.33
UAH
0.92
Энциклопедия Карта Погода
09d 18 °C
МИД Чехии: границы с соседними странами могут быть открыты в июле

МИД Чехии: границы с соседними странами могут быть открыты в июле

Марина Коханкова 3117 0
По словам министра иностранных дел Томаша Петржичека, границы Чешской Республики с соседними странами — Австрией, Германией, Польшей и Словакией — могут быть полностью открыты с июля.
Фото: CTK/AP
МИД Чехии: границы с соседними странами могут быть открыты в июле

Сейчас идут переговоры со словаками и австрийцами, переговоры с Польшей, вероятно, будут самыми трудными, написал министр в своем блоге. На этом же этапе могут быть открыты границы с Болгарией, Венгрией и странами Балтии, поскольку, по словам министра, ситуация с распространением коронавируса там примерно такая же, как и в Чехии. В августе чехи смогут выезжать, например, в Хорватию или Грецию.

В то же время министр иностранных дел скептически относится к открытию границ с государствами, которые больше всего пострадали от пандемии. «В случае таких стран, как Италия, Испания, Франция, США, а также, например, страны Бенилюкса, пока преждевременно говорить о том, когда можно будет поехать туда», — сказал он.

Запрет на выезд за границу был введен в Чехии в середине марте. Несмотря на то, что 24 апреля правительство отменило эту меру, при выезде за рубеж и последующем возвращении в страну чехи должны предъявить отрицательный тест на коронавирус. Проверки на чешских границах продлятся до 14 мая.

Источник: irozhlas.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Министерство иностранных дел Чехия Словакия Австрия Польша
Читайте
по теме 
В школу нужно будет носить как минимум две медицинские маски
04.05.2020 14:49 Общество
В школу нужно будет носить как минимум две медицинские маски
611 0
Правительство не будет продлевать чрезвычайное положение
04.05.2020 11:26 Общество
Правительство не будет продлевать чрезвычайное положение
1622 0
Из-за пандемии в Чехии подорожают продукты и электротовары
02.05.2020 16:25 Экономика
Из-за пандемии в Чехии подорожают продукты и электротовары
6022 0
Автокинотеатры в Праге: для тех, кто устал смотреть кино дома
02.05.2020 15:35 О Праге
Автокинотеатры в Праге: для тех, кто устал смотреть кино дома
888 0
Последние новости:
04
мая
В школу нужно будет носить как минимум две медицинские маски
04.05.2020 14:49 Общество
В школу нужно будет носить как минимум две медицинские маски
611 0
Уровень безработицы в Чехии апреле вырос до 3,4%
04.05.2020 13:00 Экономика
Уровень безработицы в Чехии апреле вырос до 3,4%
470 0
Правительство не будет продлевать чрезвычайное положение
04.05.2020 11:26 Общество
Правительство не будет продлевать чрезвычайное положение
1622 0
02
мая
Из-за пандемии в Чехии подорожают продукты и электротовары
02.05.2020 16:25 Экономика
Из-за пандемии в Чехии подорожают продукты и электротовары
6022 0
01
мая
Минздрав пояснил, как с 11 мая будут работать парикмахерские и рестораны
01.05.2020 19:17 Общество
Минздрав пояснил, как с 11 мая будут работать парикмахерские и рестораны
4839 0
В Праге установили мемориальную доску в память о власовцах
01.05.2020 17:13 Общество
В Праге установили мемориальную доску в память о власовцах
3046 0
Консульский отдел посольства РФ возвращается к обычному режиму работы
01.05.2020 12:00 Общество
Консульский отдел посольства РФ возвращается к обычному режиму работы
2580 0
30
апреля
Правительство ускорило отмену ограничений и расширило список тех, кому не нужны маски
30.04.2020 22:03 Общество
Правительство ускорило отмену ограничений и расширило список тех, кому не нужны маски
8313 0
Правительство одобрило отмену налога на покупку недвижимости
30.04.2020 18:34 Экономика
Правительство одобрило отмену налога на покупку недвижимости
4972 0
С 1 мая перед Национальным музеем в Праге заработает фонтан
30.04.2020 17:50 Культура
С 1 мая перед Национальным музеем в Праге заработает фонтан
1588 0


Мобильная версия