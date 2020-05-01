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Минздрав пояснил, как с 11 мая будут работать парикмахерские и рестораны

Минздрав пояснил, как с 11 мая будут работать парикмахерские и рестораны

Марина Коханкова 71 0
Правительство Чехии ускорило отмену ограничений, в том числе разрешило с 11 мая открыть парикмахерские и летние террасы ресторанов. При этом сотрудники салонов красоты при обслуживании клиентов должны будут использовать двойные средства защиты дыхательных путей и перчатки, а на летних террасах ресторанов, если посетитель сидит за отдельным столом, не нужно будет носить медицинские маски.
Минздрав пояснил, как с 11 мая будут работать парикмахерские и рестораны

Об этом сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех. На открытом воздухе посетители ресторанов смогут сидеть за отдельным столом, от других столов должно быть расстояние не менее 1,5 метра. Туалеты будут открыты для клиентов. Столы будут обработаны дезинфицирующими средствами после каждой группы посетителей. По словам министра промышленности Карла Гавличка, посетителей ресторанов не должны будут носить медицинские маски и другие средства защиты дыхательных путей, если они находятся на летней террасе ресторана.

Дезинфекция будет проводиться при входе в торговые центры и перед отдельными магазинами. Люди не смогут собираться в группы и нужно будет соблюдать дистанцию два метра. Гавличек добавил, что в торговых центрах не будут работать детские уголки. С 11 мая можно будет вновь примерить одежду в магазинах.

В музеях, галереях или театрах одновременно смогут находиться не более 100 человек (один человек на 10 квадратных метров). В театре зрители будут сидеть в креслах через один ряд. Между людьми всегда будет хотя бы одно свободное место, если они не являются членами семьи. Продавать еду или напитки в кинотеатрах и театрах будет запрещено.

Дети, которые пойдут в школу с 25 мая, должны будут дезинфицировать руки. Если расстояние между учениками будет свыше 1,5 метра, им не придется носить медицинские маски в классе. Дети, которые будут посещать детские сады, будут проводить как можно больше времени на улице и по новым правилам им не нужно будет носить маски.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия школы магазины
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