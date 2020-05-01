В Праге установили мемориальную доску в память о власовцах

Памятник представляет собой памятную доску, на которой размещена цитата из «Архипелага ГУЛАГа» Александра Солженицына «Все ли чехи разобрались потом, какие русские спасли им город?» и говорится о 300 власовцах, погибших при освобождении Праги.
Рядом с мемориальной доской установлен трехметровый металлический столб с моделью советского танка Т-34, на башню которого надета немецкая пехотная каска. Автором модели танка и спонсором является чешский скульптор Давид Черны.
Староста Ржепорые Павел Новотны рассказал чешскому телевидению, что изначально доску планировалось поставить в другом месте, это же подсказал репортер российского ТВ, который в своем сюжете безапелляционно заявил: памятник будет стоять именно здесь. По словам Новотного, памятник обошелся администрации примерно в 200 тысяч крон.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz