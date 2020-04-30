Правительство ускорило отмену ограничений и расширило список тех, кому не нужны маски

С 1 мая медицинские маски можно не носить детям от 2 до 7 лет в детских садах. Также с 11 мая разрешены массовые мероприятия с участием до 100 человек.

Фото: vlada.cz

В соответствии с решениями, принятыми на заседании правительства Чехии 30 апреля, не носить маски также смогут телеведущие и редакторы телевизионных программ, если в студии нет зрителей, и артисты и музыканты во время съемок и выступлений. Последним нужно будет сдавать тест на коронавирус.

С 11 мая в школу смогут вернуться ученики девятых классов начальных школ. В каждом классе будет не более 15 человек. Студенты вузов также смогут обучаться группами до 15 человек (сейчас – до пяти).

С этого же дня заработают детские кружки и начальные художественные школы.

Также с 11 мая будут разрешены спортивные, культурные и общественные акции с числом участников до 100 человек и свадьбы с числом гостей до 100, смогут открыться театры, кинотеатры и цирки.

Профессиональным спортсменам будет разрешено тренироваться в закрытых помещениях – пока разрешены только тренировки на открытом воздухе.

Напомним, 11 мая также откроются все магазины в торговых центрах, магазины площадью более 2500 квадратных метров вне ТЦ, летние веранды ресторанов, пивных и кафе, парикмахерские и салоны красоты, косметологические и массажные кабинеты, музеи, галереи и выставочные залы, внешние территории крепостей и замков.

Источник: novinky.cz