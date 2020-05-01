Консульский отдел посольства РФ возвращается к обычному режиму работы

С 6 мая 2020 года консульский отдел Посольства России в Чехии возобновляет свою работу в обычном режиме. Посетителям придется соблюдать ряд мер для противодействия распространения коронавируса.

Допуск заявителей на территорию консульского отдела будет осуществляться исключительно при наличии защитных средств (маска, перчатки). Доступ сопровождающих разрешается только в случаях крайней необходимости (несовершеннолетние дети и сопровождающие пожилых людей).

На территорию пустят только для заявителей — лиц, в отношении которых совершается консульское действие.

В помещении для приема сможет одновременно находиться не более шести человек. Для заявителей, ожидающих своей очереди, организовано место ожидания на территории у входа в здание.

Приемные часы консульского отдела посольства России: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12:00, адрес — Korunovacni 34, 16000 Praha 6, Bubeneč.

Источник: facebook-аккаунт посольства России в Чешской Республике