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Тесты на коронавирус в Праге можно будет сдать, сидя в автомобиле

Тесты на коронавирус в Праге можно будет сдать, сидя в автомобиле

Марина Коханкова 384 0
В пражском районе Подоли на пляже Žluté lázně открылась еще одна точка, где можно пройти тестирование на коронавирус. Тесты можно будет сдать, не выходя из автомобиля (drive in).
Тесты на коронавирус в Праге можно будет сдать, сидя в автомобиле

Об этом сообщила директор лаборатории Spadia Lab Зузана Семеракова. Стоимость классического PCR-теста составляет 1990 крон. Также можно сдать мгновенный анализ на наличие антител к Covid-19. Такой тест обойдется в 490 крон, а его результат будет известен через 20 минут.

Кроме того, лаборатория выдает сертификат на основе анализа PCR, подтверждающий, что тестируемый здоров и может выехать за границу (стоимость — 200 крон).

Адрес, где проводится тестирование: Podolské nábř. 3/1184, Praha 4 – Podolí. Сдать анализы можно в понедельник, вторник, четверг и пятницу с 8:00 до 12:30, в среду — с 13:00 до 17:30.

Источник: spadia.cz

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