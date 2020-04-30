Тесты на коронавирус в Праге можно будет сдать, сидя в автомобиле

Об этом сообщила директор лаборатории Spadia Lab Зузана Семеракова. Стоимость классического PCR-теста составляет 1990 крон. Также можно сдать мгновенный анализ на наличие антител к Covid-19. Такой тест обойдется в 490 крон, а его результат будет известен через 20 минут.
Кроме того, лаборатория выдает сертификат на основе анализа PCR, подтверждающий, что тестируемый здоров и может выехать за границу (стоимость — 200 крон).
Адрес, где проводится тестирование: Podolské nábř. 3/1184, Praha 4 – Podolí. Сдать анализы можно в понедельник, вторник, четверг и пятницу с 8:00 до 12:30, в среду — с 13:00 до 17:30.
Источник: spadia.cz