Тесты на коронавирус в Праге можно будет сдать, сидя в автомобиле

В пражском районе Подоли на пляже Žluté lázně открылась еще одна точка, где можно пройти тестирование на коронавирус. Тесты можно будет сдать, не выходя из автомобиля (drive in).

Об этом сообщила директор лаборатории Spadia Lab Зузана Семеракова. Стоимость классического PCR-теста составляет 1990 крон. Также можно сдать мгновенный анализ на наличие антител к Covid-19. Такой тест обойдется в 490 крон, а его результат будет известен через 20 минут.

Кроме того, лаборатория выдает сертификат на основе анализа PCR, подтверждающий, что тестируемый здоров и может выехать за границу (стоимость — 200 крон).

Адрес, где проводится тестирование: Podolské nábř. 3/1184, Praha 4 – Podolí. Сдать анализы можно в понедельник, вторник, четверг и пятницу с 8:00 до 12:30, в среду — с 13:00 до 17:30.

Источник: spadia.cz