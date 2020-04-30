Минздрав: частичное снятие ограничений не оказало негативного влияния на развитие эпидемии

Негативные сценарии, которые предполагали резкий рост количества заболевших коронавирусом после пасхальных праздников, не оправдались. Несмотря на ослабление чрезвычайных мер, связанных с коронавирусом, в Чехии постепенно снижается количество новых случаев заражения.

Фото: HN – Lukáš Bíba

В четверг министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что тенденция развития эпидемиологической ситуации остается положительной и что смягчение ограничительных мер до сих пор не оказало отрицательного эффекта.

«Ситуация очень стабильная, очень хорошая, и здесь нет серьезных колебаний», — заявил Войтех.

«Мы убеждены, что ношение масок способствовало результатам, которые мы сейчас имеем. На данном этапе, когда количество контактов между людьми будет увеличиваться, мы не хотим отменять медицинские маски и другие защитные средства», — сказал министр. В июне, по его словам, можно будет решать вопрос, нужно ли носить маски на улице или только в помещениях.

Руководитель Института информации и статистики здравоохранения (ÚZIS) Ладислав Душек заявил, что ежедневная доля положительных тестов в соотношении с общим количеством выполненных проверок упала до 0,7%, а количество вылеченных пациентов, которое сейчас превышает 40%, растет. Сокращается число госпитализированных. Репродуктивное число составляет 0,7, и это доказывает, что болезнь не распространяется бесконтрольно. По словам Душека, в Чешской Республике в конце мая может быть около 8500 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

«Важно ежедневно следить за развитием событий и немедленно реагировать», — подчеркнул Душек. «Будущее не в общенациональных мерах, а в локальном мониторинге развития болезни», — подчеркнул он, добавив, что проблема в настоящее время остается, например, в регионе Хеб или Домажлице.

Источник: novinky.cz