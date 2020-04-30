Россиянам с иностранным паспортом разрешили покинуть страну

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым гражданам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание за границей, позволят покинуть страну. Соответствующий документ размещен на сайте кабинета министров.
В постановлении указывается, что речь идет о возможности однократного выезда за пределы России. Срок, в течение которого будет действовать эта мера, в документе не уточняется.
Ранее выехать из России можно было лишь иностранцам.
Источник: РБК