Россиянам с иностранным паспортом разрешили покинуть страну

Гражданам России с разрешением на постоянное проживание за границей позволили покинуть Россию. Сделать это можно будет только один раз.

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым гражданам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание за границей, позволят покинуть страну. Соответствующий документ размещен на сайте кабинета министров.

В постановлении указывается, что речь идет о возможности однократного выезда за пределы России. Срок, в течение которого будет действовать эта мера, в документе не уточняется.

Ранее выехать из России можно было лишь иностранцам.

Источник: РБК

