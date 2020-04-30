Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.09
USD
24.93
RUB
0.34
UAH
0.93
Энциклопедия Карта Погода
04d 13 °C
На выходных в Чехии будет дождливо

На выходных в Чехии будет дождливо

Марина Коханкова 13 0
В конце недели в Чехии ожидаются дожди, на выходных немного похолодает, сообщила Дагмар Гонсова из компании Meteopress.
На выходных в Чехии будет дождливо

«Влажный и холодный воздух с запада будет поступать на нашу территорию с четверга до начала следующей недели. Мы ожидаем многочисленные ливни и сильный ветер», — сказала Гонсова.

В четверг будет переменная облачность, а вечером пройдет дождь. Температура воздуха днем будет составлять 14-18 градусов тепла. В пятницу будет облачно с прояснениями, местами дождь или ливни, утром столбик термометра покажет от 5 до 9 градусов выше нуля. В течение дня воздух прогреется до 14-18 градусов Цельсия.

В субботу будет пасмурно, вновь пройдут дожди. Утром температура воздуха будет примерно такая же, как и в пятницу. В воскресенье в Чехии похолодает. Утром будет не более 1-5 градусов тепла, а днем столбик термометра покажет максимум 11-15 градусов Цельсия. В основном будет облачно, ожидаются осадки и сильный ветер.

В понедельник дождь ожидается только в отдельных районах республики, а днем температура воздуха будет составлять от 16 до 20 градусов выше нуля. Примерно такая же погода сохранится и во вторник.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
погода Чехия
Читайте
по теме 
Засуха в Чехии усиливается: почве не хватает воды
21.04.2020 13:00 Общество
Засуха в Чехии усиливается: почве не хватает воды
3561 0
На выходных в Чехии будет тепло и солнечно
16.04.2020 10:06 Общество
На выходных в Чехии будет тепло и солнечно
2718 0
Засуха возвращается: весной недостаток влаги будет проблемой для Чехии
08.04.2020 13:11 Общество
Засуха возвращается: весной недостаток влаги будет проблемой для Чехии
4967 0
На следующей неделе в Чехию придет весна: днем будет 20 градусов тепла
02.04.2020 12:33 Общество
На следующей неделе в Чехию придет весна: днем будет 20 градусов тепла
6162 0
Последние новости:
29
апреля
Сенат одобрил увеличение размера пособия по уходу за детьми до 80%
29.04.2020 16:14 Экономика
Сенат одобрил увеличение размера пособия по уходу за детьми до 80%
707 0
Пражский Град откроется 25 мая
29.04.2020 13:45 Культура
Пражский Град откроется 25 мая
1245 0
Карловарский кинофестиваль в 2020 году не состоится
29.04.2020 11:38 Культура
Карловарский кинофестиваль в 2020 году не состоится
354 0
Убытки малых и средних предприятий в Праге превысят 600 млрд крон
29.04.2020 12:32 Экономика
Убытки малых и средних предприятий в Праге превысят 600 млрд крон
1108 0
Каждую неделю в Праге появляется 2000 новых объявлений об аренде квартир
29.04.2020 10:06 Экономика
Каждую неделю в Праге появляется 2000 новых объявлений об аренде квартир
3094 0
28
апреля
Чрезвычайное положение в Чехии продлено до 17 мая
28.04.2020 20:16 Общество
Чрезвычайное положение в Чехии продлено до 17 мая
10968 0
Бесплатная парковка в синих зонах в Праге будет разрешена до 11 мая
28.04.2020 13:00 Экономика
Бесплатная парковка в синих зонах в Праге будет разрешена до 11 мая
1423 0
Для маленьких детей в Чехии прививка от менингококка будет бесплатной
28.04.2020 11:30 Общество
Для маленьких детей в Чехии прививка от менингококка будет бесплатной
1875 0
Бассейны и кинотеатры могут открыться в конце мая
28.04.2020 10:02 Экономика
Бассейны и кинотеатры могут открыться в конце мая
1892 0
27
апреля
28 апреля москвичи, находящиеся в Чехии, смогут попасть домой
27.04.2020 16:42 Общество
28 апреля москвичи, находящиеся в Чехии, смогут попасть домой
6235 0


Мобильная версия