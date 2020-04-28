Для маленьких детей в Чехии прививка от менингококка будет бесплатной

Расходы на вакцинацию детей до одного года против менингококковой инфекции с 1 июня будет полностью компенсировать государство. Сейчас родители платят около десяти тысяч крон за вакцину, включающую в общей сложности три дозы.

Соответствующую поправку к закону об охране общественного здоровья подписал президент Чехии Милош Земан.

По словам чешских педиатров, существует две группы риска — дети в возрасте до четырех лет и подростки и взрослые от 15 до 25 лет. Однако заболевание чаще всего поражает детей, у которых еще нет зрелой иммунной системы. Ребенок должен получить три дозы вакцины. Первые две дозы вводятся с двухмесячным интервалом, третья — через полгода.

«Менингококк — это заболевание с относительно высоким уровнем смертности в данной возрастной группе. Кроме того, в большинстве случаев оно оставляет последствия на всю жизнь», — отметила педиатр Гана Кабрнохова.

Ежегодно менингококком заболевают около 50 человек. Это редкая болезнь, в результате которой умирает примерно каждый десятый.

По словам министра здравоохранения Адама Войтеха, вакцинация населения является приоритетной задачей для государства. Чехия станет четвертой страной в Европе, где вакцинация от менингококка оплачивается государством.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz