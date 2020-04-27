С 27 апреля студенты могут посещать чешские вузы в ограниченном режиме

С 27 апреля студенты всех курсов чешских вузов могут посещать учебные заведения в ограниченном режиме. Разрешены консультации и экзамены в группах до пяти человек. Обучение в вузах в период пандемии коронавируса будет продолжено в основном в дистанционной форме.

В группах до пяти человек студенты могут также заниматься лабораторными, экспериментальными или художественными работами на практических занятиях. Можно посетить библиотеку университета, но только с целью получения или возврата учебной литературы. Для посещения вуза достаточно предоставить письменное заявление о том, что студент не болел в последние две недели, не имеет признаков респираторного заболевания и не находится в карантине.

Некоторые университеты, вероятно, будут открыты для студентов всех курсов только 4 мая. К ним относятся Карлов университет, Чешский технический университет в Праге и Университет Менделя в Брно. Эту неделю вузы хотят использовать в основном для настройки методики индивидуальных консультаций, экзаменов и обучения. Большинство из них не ожидают, что в учебные заведения придет большое количество студентов.

Чешские вузы были открыты для студентов последних курсов на прошлой неделе по решению правительства в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране. 25 мая планируется открыть для посещения на добровольной основе начальные школы первой ступени (1-5 классы).

Источник: ceskenoviny.cz