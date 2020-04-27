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Чехия готова вести переговоры о передаче России памятника Коневу

Чехия готова вести переговоры о передаче России памятника Коневу

Марина Коханкова 183 0
Об этом министр иностранных дел Томаш Петржичек заявил в интервью Hospodářské noviny.
Чехия готова вести переговоры о передаче России памятника Коневу

По словам Петржичека, для Чешской Республики важно соблюдать свои обязательства по соглашению с Россией, заключенному в 1993 году. Он подчеркнул, что речь идет не о том, где должна быть установлена ​​статуя, а о том, что Чехия должна обеспечить достойное отношение к памятникам и защищать скульптуры от повреждений. «Если одним из способов выполнения этих обязательств является проведение переговоров с Российской Федерацией о перемещении статуи на ее территорию, мы открыты для этого», — сказал Петржичек.

Министерство иностранных дел готово вести переговоры, однако Россия обратилась не в МИД, а в Министерство обороны Чехии, поэтому Петржичек сейчас обсуждает этот вопрос с главой Минобороны Любомиром Метнаром. 

Памятник маршалу Коневу 3 апреля сняли с постамента по решению муниципальных властей Праги 6. Сейчас скульптура временно хранится в депозитарии, в дальнейшем ее планировалось перевезти в Музей памяти XX века, который хочет построить Прага. Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за демонтажа памятника Коневу.

Статуя маршала Конева неоднократно становилась мишенью для вандалов. В прошлом году в августе неизвестные в очередной раз облили памятник красной краской. Администрация Праги 6 отказалась очищать его, памятник закрыли строительными лесами и брезентом, которые через несколько дней были сняты после протеста общественности.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
памятник Прага Россия Чехия Министерство иностранных дел
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