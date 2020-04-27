С 27 апреля в Чехии начали работать крупные магазины и фитнес-центры

С понедельника, 27 апреля, в Чехии открылись торговые точки площадью до 2500 квадратных метров, которые расположены за пределами торговых центров и имеют собственный вход. Однако одежду в магазинах пока мерить нельзя, обувь можно примерить только после использования дезинфицирующих средств.

С понедельника смогли возобновить работу тренажерные залы и фитнес-центры , однако посетителям пока нельзя пользоваться раздевалками и душевыми. В ограниченном режиме будут работать библиотеки, открытые территории зоопарков и ботанических садов, а также автошколы. Разрешаются богослужения с участием до 15 человек при соблюдении гигиенических условий.

С 27 апреля студенты университетов смогут в ограниченном режиме вновь посещать учебные заведения. Разрешены консультации или экзамены в группах до пяти человек. Обучение в вузах будет продолжено в основном в дистанционной форме.

Напомним, с 20 апреля в Чехии были открыты ремесленные мастерские, автобазары и автосалоны, фермерские рынки.

По данным на 27 апреля, в Чехии зарегистрировано 7 404 случая заболевания коронавирусом, 220 человек умерли от болезни и 2 545 поправились. Всего проведено свыше 215 тысяч тестов.

Источник: seznamzpravy.cz