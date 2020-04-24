Роман Примула: медицинские маски чехи будут носить до конца июня

Хотя кабинет министров Чехии 23 апреля снял большую часть запретов, связанных с пандемией коронавируса, некоторые меры все еще применяются. Люди обязаны носить медицинские маски и другие защитные средства при выходе на улицу, сообщил заместитель министра здравоохранения Роман Примула.

По мнению Примулы, медицинские маски чехи должны будут носить как минимум до конца июня. «Ослабление мер не значит, что мы вернемся к исходной ситуации и не будем ничего делать», — сказал он.

Чешское правительство 23 апреля представило новый график открытия магазинов, ресторанов и других объектов бизнеса в связи со снятием карантина. Они смогут заработать на две недели раньше, чем планировалось. Подробное расписание читайте в этом материале. Кроме того, правительство сняло запрет на свободное передвижение людей и запрет на выезд из страны, в том числе на время отпуска.

По данным на 24 апреля, в Чехии зарегистрировано 7 188 случаев заболевания коронавирусом, 213 человек умерли от болезни и 2 186 поправились. Всего проведено свыше 203,6 тысячи тестов.

Источник: novinky.cz