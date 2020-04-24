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Роман Примула: медицинские маски чехи будут носить до конца июня

Роман Примула: медицинские маски чехи будут носить до конца июня

Марина Коханкова 394 0
Хотя кабинет министров Чехии 23 апреля снял большую часть запретов, связанных с пандемией коронавируса, некоторые меры все еще применяются. Люди обязаны носить медицинские маски и другие защитные средства при выходе на улицу, сообщил заместитель министра здравоохранения Роман Примула.
Роман Примула: медицинские маски чехи будут носить до конца июня

По мнению Примулы, медицинские маски чехи должны будут носить как минимум до конца июня. «Ослабление мер не значит, что мы вернемся к исходной ситуации и не будем ничего делать», — сказал он.

Чешское правительство 23 апреля представило новый график открытия магазинов, ресторанов и других объектов бизнеса в связи со снятием карантина. Они смогут заработать на две недели раньше, чем планировалось. Подробное расписание читайте в этом материале. Кроме того, правительство сняло запрет на свободное передвижение людей и запрет на выезд из страны, в том числе на время отпуска. 

По данным на 24 апреля, в Чехии зарегистрировано 7 188 случаев заболевания коронавирусом, 213 человек умерли от болезни и 2 186 поправились. Всего проведено свыше 203,6 тысячи тестов.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения
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