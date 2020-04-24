Чехи с 27 апреля смогут свободно пересекать границы

Снятие запрета на свободное передвижение людей также включает возобновление поездок через границы. Об этом на пресс-конференции в четверг заявил министр здравоохранения Адам Войтех.

«Снятие запрета также распространяется на выезд за границу. После возвращения из других стран людям нужно будет предъявить отрицательный тест на коронавирус или провести провести 14 дней в карантине», — сказал Войтех. Въезд в страну будет разрешен иностранцам, однако им также нужно будет предъявить негативный тест на коронавирус (не старше четырех дней) или провести в карантине две недели.

Когда министра спросили, действительно ли он объявляет об открытии границ, Войтех ответил: «В соответствии с антикризисными мерами, которые начнут действовать с 27 апреля, можно будет выехать за границу, в том числе в отпуск». Правительство запретило выезд за границу в марте. Эта мера была подвергнута критике, и группа сенаторов собиралась оспорить ее в Конституционном суде.

Помимо министра здравоохранения, в четверг никто из членов правительства не участвовал в пресс-конференции, присутствовал только заместитель министра здравоохранения Роман Примула. Войтех объявил о новых решениях правительства вечером 23 апреля после того, как Пражский городской суд постановил, что существующие ограничения, принятые Министерством здравоохранения в соответствии с законом об охране общественного здоровья, незаконны.

«Что касается премьер-министра, вы должны спросить его, почему его здесь нет. Он присутствовал на телеконференции в правительстве, и я не могу ответить, почему он отсутствует. Но он поручил мне ознакомить вас с принятыми решениями, поскольку они касаются в основном моего ведомства», — сказал Адам Войтех.

Чешское правительство 23 апреля представило новый график открытия магазинов, ресторанов и других объектов бизнеса в связи со снятием карантина. Они смогут заработать раньше, чем планировалось. Подробное расписание читайте в этом материале.

Источник: novinky.cz