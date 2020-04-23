Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.51
USD
25.53
RUB
0.34
UAH
0.94
Энциклопедия Карта Погода
01n 8 °C
В Чехии с пятницы снимают ограничение на свободу передвижения

В Чехии с пятницы снимают ограничение на свободу передвижения

Александра Кириченко 2571 0
Как заявил по итогам заседания правительства министр здравоохранения Адам Войтех, уже с 24 апреля снова будет разрешено свободно перемещаться. Кроме того, с пятницы можно будет собираться в компании до 10 человек.
В Чехии с пятницы снимают ограничение на свободу передвижения

В последние недели официально можно было выходить из дома только по уважительным причинам (на работу, к врачу, в магазин) или на прогулку в парк, а в общественных местах разрешалось находиться вместе максимум двум людям, не считая членов семьи.

Войтех сообщил, что текущая ситуация позволяет смягчить меры. Он добавил, что свободное передвижение на территории Чехии будет возможно при соблюдении ряда условий, которые сейчас оговариваются.

Напомним, в четверг, 23 апреля, правительство также представило обновленный график открытия магазинов, ресторанов и других заведений. Они смогут заработать раньше, чем предполагал изначальный план.

За четверг было обнаружено всего шесть новых случаев заражения коронавирусом – это самый низкий пророст начиная с 9 марта.

Источник: novinky.cz и ceskenoviny.cz 

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Министерство здравоохранения эпидемия
Читайте
по теме 
Чехия снимет карантин в ускоренном режиме
23.04.2020 22:27 О Чехии
Чехия снимет карантин в ускоренном режиме
1234 0
Правительство ускорит снятие карантина: крупные магазины откроются уже 27 апреля
23.04.2020 19:41 Общество
Правительство ускорит снятие карантина: крупные магазины откроются уже 27 апреля
3136 0
Рынок аренды в Праге: владельцы квартир борются за клиентов
23.04.2020 12:33 Экономика
Рынок аренды в Праге: владельцы квартир борются за клиентов
3163 0
Как правильно продлить ВНЖ в режиме чрезвычайного положения
23.04.2020 11:40 Жизнь
Как правильно продлить ВНЖ в режиме чрезвычайного положения
2763 0
Последние новости:
23
апреля
Правительство ускорит снятие карантина: крупные магазины откроются уже 27 апреля
23.04.2020 19:41 Общество
Правительство ускорит снятие карантина: крупные магазины откроются уже 27 апреля
3136 0
Суд отменил меры Минздрава, ограничивающие торговлю и свободное передвижение в Чехии
23.04.2020 12:38 Экономика
Суд отменил меры Минздрава, ограничивающие торговлю и свободное передвижение в Чехии
7526 0
За бесплатными тестами на коронавирус в Праге выстроились очереди
23.04.2020 11:04 Общество
За бесплатными тестами на коронавирус в Праге выстроились очереди
2860 0
Рынок аренды в Праге: владельцы квартир борются за клиентов
23.04.2020 12:33 Экономика
Рынок аренды в Праге: владельцы квартир борются за клиентов
3163 0
В Оломоуцком зоопарке родился трубкозуб
23.04.2020 10:01 Общество
В Оломоуцком зоопарке родился трубкозуб
3126 0
22
апреля
Мэр Праги взят под охрану полиции
22.04.2020 18:15 Общество
Мэр Праги взят под охрану полиции
9680 0
Тестирование на коронавирус можно будет пройти добровольно и бесплатно
22.04.2020 15:56 Общество
Тестирование на коронавирус можно будет пройти добровольно и бесплатно
3010 0
Парламент поддержал увеличение размера пособия по уходу за детьми до 80%
22.04.2020 12:20 Экономика
Парламент поддержал увеличение размера пособия по уходу за детьми до 80%
1319 0
В марте ипотечный рынок Чехии из-за пандемии сократился на 25%
22.04.2020 11:02 Экономика
В марте ипотечный рынок Чехии из-за пандемии сократился на 25%
1887 0
Андрей Бабиш выступил против продления чрезвычайного положения в Чехии
22.04.2020 09:00 Экономика
Андрей Бабиш выступил против продления чрезвычайного положения в Чехии
9544 0


Мобильная версия