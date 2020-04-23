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За бесплатными тестами на коронавирус в Праге выстроились очереди

За бесплатными тестами на коронавирус в Праге выстроились очереди

Марина Коханкова 1845 0
С 23 апреля в четырех городах Чехии проводится массовое тестирование населения на наличие коронавируса, чтобы определить уровень коллективного иммунитета против Covid-19. В Праге и Брно количество желающих пройти тест превысило ожидания организаторов исследования.
За бесплатными тестами на коронавирус в Праге выстроились очереди

Пражские центры тестирования, расположенные в Зитковых садах, Катержинском саду и на площади Мира, открылись в 10:00. Люди начали выстраиваться в очередь с 8 часов утра.

«Сотни людей стоят в длинных очередях и, вероятно, не смогут пройти тест до конца дня. Мы рекомендуем приехать в пятницу или в последующие дни», — сказала Петра Клусакова, пресс-секретарь 1-го медицинского факультета Карлова университета в Праге.

Для теста у людей берут кровь из пальца, результат будет известен в течение пятнадцати минут. В исследовании примут участие 27 тысяч человек.

«Этого достаточно, чтобы определить, какая часть населения заражена. Но тестирование нужно будет со временем повторить. Затем мы получим число, которое будет либо расти, либо падать и покажет нам, насколько быстро или медленно вирус распространяется среди населения», — сообщил эпидемиолог IKEM Петр Смекал, добавив, что результаты исследования важны для правительства, которое может ослабить или ужесточить ограничительные меры.

«Я ожидал, что интерес к тестированию будет велик, но не рассчитывал, что он будет таким огромным. Тестируемые группы разделены на молодых, взрослых, пожилых и людей с хроническими проблемами», — сказал декан 1-го медицинского факультета Алекси Шедо. 

Тест могут пройти только люди, которые не имеют симптомов заболевания верхних дыхательных путей и у которых ранее не было подтверждено наличие коронавируса Covid-19. Сначала врачи измерят температуру тела участника исследования бесконтактным термометром. Затем он заполнит небольшую анкету и подпишет согласие на обработку персональных данных. Врачи возьмут кровь из пальца для проверки на антитела к SARS-CoV-2. Если антитела не обнаружатся, тест будет прекращен. В противном случае сразу же будут взяты образцы из носоглотки — их отправят в лабораторию для дальнейшего исследования. До тех пор, пока участник не получит уведомление о результатах этого теста, рекомендуется соблюдать противоэпидемические меры (исследуемому выдадут специальную листовку). 

Результат сообщат по телефону либо в лаборатории (в случае отрицательного результата), или же на региональной гигиенической станции (в случае положительного результата) в течение нескольких дней. Если результат второго теста отрицательный, это означает, что человек, скорее всего, ранее сталкивался с коронавирусом, но больше не заразен.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Прага Чехия
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