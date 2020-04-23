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В Оломоуцком зоопарке родился трубкозуб

В Оломоуцком зоопарке родился трубкозуб

Марина Коханкова 1704 0
Детеныш трубкозуба капского появился на свет 26 марта. Журналисты впервые смогли его увидеть в среду.
В Оломоуцком зоопарке родился трубкозуб

По словам работников зоопарка, уход за маленьким трубкозубом напоминает уход за новорожденным младенцем. Животное нужно взвешивать, измерять, мыть и укладывать спать. Только через 15 дней после рождения трубкозуб начал пить молоко матери. 

«Теперь он в основном пьет молоко матери, и это огромная радость для нас после многих бессонных ночей и ежедневного ухода с неопределенным результатом», — сказала зоолог Либуше Весела.

Взрослые трубкозубы едят пюре из вареного мяса, гранул, яичных желтков, моркови, бананов и риса. «Самым большим деликатесом для них являются мучные черви», — добавила пресс-секретарь зоопарка Ивета Гронска.

Трубкозубы появились в Оломоуцком зоопарке в 2017 году. Мама новорожденного из Праги, а отец — из Екатеринбурга. Трубкозуб капский — один из очень редких видов животных. Его разводят только 25 европейских зоопарков.

«С хвостом кенгуру, вытянутой свиной мордой и ушами зайца трубкозуб выглядит, будто художник смешал несколько животных вместе», — сказала пресс-секретарь зоопарка.

Трубкозуб — почти лысое млекопитающее, которое живет в дикой природе в Африке к югу от Сахары. Взрослый самец весит около 60 кг. «Он спит днем, а после заката бегает в поисках термитов. С помощью сильных когтей он достает термитов из-под земли и захватывает их липким языком длиной до 30 сантиметров и пережевывает с помощью плоских зубов», — рассказала Гронска.

Свое русское название трубкозуб получил из-за своеобразного строения коренных зубов, которые состоят из сросшихся дентиновых трубочек, лишены эмали и корней и постоянно растут. 

Источник: novinky.cz

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Темы
животные зоопарк Оломоуц Чехия
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