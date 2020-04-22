Мэр Праги взят под охрану полиции

Как сообщила пресс-секретарь Зденека Гржиба Мартина Вацкова, градоначальнику также запретили пользоваться общественным транспортом.

Фото: Vojtěch Havlík/Magistrát hl. m. Prahy

«Я могу подтвердить, что господин мэр Зденек Гржиб получил краткосрочную полицейскую охрану. Срок окончания этой меры не установлен. Причины и конкретные способы охраны я не могу комментировать в соответствии с решением полиции Чешской республики», — заявила пресс-секретарь.

Вацкова также рассказала, что теперь Гржиб вынужден ездить на работу на автомобиле, хотя раньше всегда пользовался общественным транспортом.

Она добавила, что ранее мэр заявил в полицию о сталкере, который преследовал его до дома. По словам пресс-секретаря, неясно, связана ли текущая ситуация с этим случаем. «Если да, это также может означать угрозу для жены и трех детей мэра», — сказала она.

19 марта полиция задержала мужчину, который по телефону угрожал чиновнику в связи с мерами против распространения коронавируса. Этому человеку были предъявлены обвинения в шантаже. Чем именно он угрожал Гржибу, в полиции и магистрате не уточняют.

По данным Respekt, под охраной полиции находится и староста Праги 6 Ондржей Коларж. Издание утверждает, что из России в Европу прибыла группа офицеров разведки, в которую входит человек, представляющий опасность для Коларжа. Напомним, по решению последнего в начале апреля был снят с постамента памятник маршалу Коневу.

Источник: novinky.cz