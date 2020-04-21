Во время карантина чехи стали чаще покупать домашних животных

Чехи в апреле стали чаще приобретать домашних питомцев, в основном для своих пожилых родителей или родственников, чтобы те не чувствовали себя одинокими дома.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сетью чешских зоомагазинов PetCenter. По словам директора по маркетингу Ленки Гарудовой, в апреле на 25% выросли продажи кроликов, морских свинок и хомяков.

«Благодаря опросу, проведенному среди покупателей, мы выяснили, что большинство клиентов покупают животное впервые, а также часто приобретают питомца для родителей и пожилых родственников, чтобы облегчить им ситуацию во время карантина», — рассказала Гарудова.

Что касается кормов для животных, продажи в этом сегменте увеличились на 60%, поскольку после принятия чрезвычайных мер хозяева домашних питомцев покупали корм на несколько месяцев вперед. «Главным образом это происходило, когда вводилось ограничение на передвижение людей, а некоторые зоомагазины были закрыты», – сообщили в PetCenter.

Источник: seznamzpravy.cz